В Вене открылся первый в мире биткоин-банк

13.02.2017 12:00

В столице Австрии Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк — "Bitcoin-Bank", сообщает ukrinform.ru.

"Для получения биткоин, клиент банка обязан заранее получить уникальный биткоин-адрес. Сам банк был создан силами немецкого стартапа Bit Services Trust, который продвигает технологию blockchain", - говорится в публикации.

В банке можно произвести обмен биткоинов на евро и наоборот, проанализировать любые данные по криптовалюте и тому подобное.