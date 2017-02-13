Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Вене открылся первый в мире биткоин-банк12:00
- Почему половина Земли потеряет работу через 30 лет и как с этим справиться11:38
- В небе над Малайзией засняли огромный НЛО (ВИДЕО)10:35
- Определены три участка на Марсе для высадки экспедиции 2020 года09:30
- КНДР испытала баллистическую ракету и нервы Дональда Трампа10:50
- В США создан 3D-принтер, печатающий "запчасти" для человека09:35
- Австралийскии подросток открыл звезду, не отходя от домашнего компьютера18:00
- В Японии создали искусственных пчёл (ВИДЕО)15:45
- В США построили первую дорогу из солнечных панелей12:30
- Сегодня ночью украинцы увидят сразу два чуда природы16:56
В Вене открылся первый в мире биткоин-банк
13.02.2017 12:00
В столице Австрии Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк — "Bitcoin-Bank", сообщает ukrinform.ru.
"Для получения биткоин, клиент банка обязан заранее получить уникальный биткоин-адрес. Сам банк был создан силами немецкого стартапа Bit Services Trust, который продвигает технологию blockchain", - говорится в публикации.
В банке можно произвести обмен биткоинов на евро и наоборот, проанализировать любые данные по криптовалюте и тому подобное.
Теги: Вена, банк, открытие, биткоин
Читайте также:
- В Авдеевку возвращаются люди: инфраструктура полностью восстановлена10:48
- Сводка ИС: на ряде участков оккупанты подтянули к передовой оперативно-тактические резервы10:25
- Боевики нанесли урон военным09:48
- Полиция сообщила о крупном "улове" террористов на Донбассе07:25
- В Краматорске на заводе приостановили работу доменной печи, обвиняют блокадников 22:37
- В Мариуполе полицейский получил удар в живот22:16
- Веерных отключений не будет - на Краматорской ТЭС опровергли информацию, что из-за блокады будут веерные отключения21:54
- Под Мариуполем 15-летний мальчик решил покончить жизнь самоубийством20:30
- Отравившегося таблетками мальчика могут доставить в Мариуполь 18:00
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком15:57
- Сотня вертолетов ВВС США Chinook, Apache и Black Hawk - уже в Европе. ВИДЕО12:25
- «Ощадбанк» вигадав, як заробити на Карті киянина12:15
- Український завод розробить двигуни для російських вертольотів12:10
- В Вене открылся первый в мире биткоин-банк12:00
- Вулицю Москви запропонували назвати на честь «Гіві» і «Мотороли»11:49
- Почему половина Земли потеряет работу через 30 лет и как с этим справиться11:38
- В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии "Грэмми"11:30
- В Киеве начали "подвешивать" хлеб для пенсионеров11:20
- Чубаров розкрив подробиці стрілянини на адмінкордоні з Кримом11:08
- Александр Усик: "Уход Башира? Я решил поменять все, что делал до этого"10:57
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Это простое средство поможет избавиться от многих болезней и укрепит имунитет19:43
- Украина получила страшное предупреждение из России
- "Пацаны, вы умерли не зря, нас боятся" - синий Захарченко на похоронах боевика Гиви (ВИДЕО)
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Жириновский заявлениями о Донбассе сразил даже видавшего виды пропагандиста Соловьева на росТВ (ВИДЕО)
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви