Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Вене открылся первый в мире биткоин-банк

13.02.2017 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Вене открылся первый в мире биткоин-банк

В столице Австрии Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк — "Bitcoin-Bank", сообщает ukrinform.ru.
"Для получения биткоин, клиент банка обязан заранее получить уникальный биткоин-адрес. Сам банк был создан силами немецкого стартапа Bit Services Trust, который продвигает технологию blockchain", - говорится в публикации.
В банке можно произвести обмен биткоинов на евро и наоборот, проанализировать любые данные по криптовалюте и тому подобное.



Теги: Вена, банк, открытие, биткоин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх