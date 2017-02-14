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Архив - Наука и технологии

Королева Великобритании открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

14.02.2017 15:55
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Королева Великобритании открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

Королева Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности. Задача Центра – обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также скоординировать действия в случае таких инцидентов, сообщает телеканал 112 Украина.
"Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью", - сказал глава Центра кибербезопасности Киран Мартин.
Он утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят почти 60 раз в месяц, то есть, дважды в сутки.
За последние три месяца Центр выявил 188 подобных нападений второй и третьей категорий. И, хоть нападений первой категории (наиболее опасной) пока не обнаружено, Центр готов к любому развитию событий.
Центр защищает не только правительственные учреждения, но и всю экономику и общество в целом, будет сотрудничать с политическими партиями и депутатами парламента, давая им советы, как лучше хранить в безопасности свои личные данные.



Теги: безопасность, Лондон, Елизавета II, открытие, хакеры
 
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