Королева Великобритании открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

14.02.2017 15:55

Королева Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности. Задача Центра – обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также скоординировать действия в случае таких инцидентов, сообщает телеканал 112 Украина.

"Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью", - сказал глава Центра кибербезопасности Киран Мартин.

Он утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят почти 60 раз в месяц, то есть, дважды в сутки.

За последние три месяца Центр выявил 188 подобных нападений второй и третьей категорий. И, хоть нападений первой категории (наиболее опасной) пока не обнаружено, Центр готов к любому развитию событий.

Центр защищает не только правительственные учреждения, но и всю экономику и общество в целом, будет сотрудничать с политическими партиями и депутатами парламента, давая им советы, как лучше хранить в безопасности свои личные данные.