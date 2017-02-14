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Ученые предположили внеземное происхождение осьминогов
Исследователи из Соединенных Штатов Америки уверены в том, что осьминоги произошли от неких не идентифицированных инопланетных существ. На это указывают уникальные особенности обитателей морских глубин, не поддающиеся другому рациональному объяснению, сообщает Planet-today.ru.
ДНК осьминога — это чуть ли не самая сложная в биологическом мире структура — считают сотрудники Университета Чикаго, которые опубликовали соответствующий материал на страницах авторитетного научного журнала Nature.
"Генетический код осьминога состоит из тридцати трех тысяч белок-кодирующих генов — это гораздо больше, чем количество аналогичных генетических последовательностей в геноме человека. То есть, мы можем с полной уверенностью говорить о том, что осьминог устроен гораздо сложнее, чем человек", — говорят ученые, заподозрившие осьминогов в инопланетном происхождении.
Осьминоги — это, в отличие от прочих обитателей океана и суши, не коренные жители планеты Земля, считают ученые.
Теги: ДНК, инопланетянин, осьминог
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