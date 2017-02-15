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В «Одноклассниках» появилась официальная страница Минобороны РФ

15.02.2017 14:45
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В «Одноклассниках» появилась официальная страница Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации теперь имеет свою страницу в популярной русскоязычной социальной сети «Одноклассники», сообщает allnews.com.ua.
Сообщается, что информационная лента странички Минобороны РФ будет пополняться регулярно и периодически. Основная тематика – интересные и актуальные сведения о работе ведомства.
Особое внимание будет уделено фотоматериалам, видеороликам и сообщениям о тактических и боевых занятиях подразделений всех видов и родов войск, география - все военные округа, флоты и базы за рубежом.
В рубрике с хэштегом #ЯСлужил подписчики смогут рассказать биографические истории о службе в армии.
Предусмотрена обратная связь методом опросов, голосований, обсуждений и в записях с открытыми комментариями.



Теги: Россия, Одноклассники.ру, Министерство обороны
 
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