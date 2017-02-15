В «Одноклассниках» появилась официальная страница Минобороны РФ

15.02.2017 14:45

Министерство обороны Российской Федерации теперь имеет свою страницу в популярной русскоязычной социальной сети «Одноклассники», сообщает allnews.com.ua.

Сообщается, что информационная лента странички Минобороны РФ будет пополняться регулярно и периодически. Основная тематика – интересные и актуальные сведения о работе ведомства.

Особое внимание будет уделено фотоматериалам, видеороликам и сообщениям о тактических и боевых занятиях подразделений всех видов и родов войск, география - все военные округа, флоты и базы за рубежом.

В рубрике с хэштегом #ЯСлужил подписчики смогут рассказать биографические истории о службе в армии.

Предусмотрена обратная связь методом опросов, голосований, обсуждений и в записях с открытыми комментариями.