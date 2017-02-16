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Архив - Наука и технологии

Ученые обнаружили на Земле седьмой континент

16.02.2017 16:30
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Ученые обнаружили на Земле седьмой континент

Группа австралийских и новозеландских геологов провела исследования и выяснила, что Новая Зеландия и Новая Каледония являются частью седьмого континента под названием Зеландия, сообщает телеканал новостей «24».
Исследование показало, что у земной коры под островами есть отдельный фрагмент площадью около 4,9 млн. км. Учитывая размеры и отдаленность, указанную часть земной коры следует считать полноценным континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом..
Это не внезапное озарение, а постепенное принятие факта, объясняют авторы исследования, подчеркивая, что их работа подводит итог десятилетиям предыдущих исследований.



Теги: Новая Зеландия, открытие, континент
 
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