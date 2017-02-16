В Болгарии выпустили ноутбук-конструктор

16.02.2017 16:00

Болгарская компания Olimex разработала ноутбук TERES-I, который пользователь может буквально собрать сам, сообщает hi-Tech.ua.

Для заказа предлагаются некоторые комплектующие и чертежи корпуса. Если с первыми все более-менее понятно, то вторые нужны для того, чтобы вы могли распечатать корпус на 3D-принтере самостоятельно.

ноутбук может комплектоваться 11,6-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1366х768 или 1920х1080. В качестве процессора используется очень нетребовательный чип ARM64 с x86-архитектурой. Из коммуникаций – Wi-Fi 802.11n и кардридер microSD. Всё это работает на ОС Linux.

Цена ноутбука «собери сам» довольно демократична – $242.