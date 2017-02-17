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HTC отказалась от выпуска дешевых смартфонов

17.02.2017 14:00
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HTC отказалась от выпуска дешевых смартфонов

В отчете за ушедший квартал 2016 года представитель компании HTC объявил о стратегии продвижения устройств на 2017 год – в намерения разработчиков входит завершение выпуска смартфонов начального уровня, сообщает сетевое издание "ВладТайм".
Чиалин Чанг, который является главой одного из подразделений по разработке HTC, заявляет, что в нынешнем году компания сосредоточена на реализации шести или семи высокоприбыльных смартфонах, которые помогут вернуть доход. При этом компания не намерена разрабатывать модели, которые занимают позиции в начальном уровне, так как в данном сегменте конкуренция устройств высока, а прибыльность при этом не может быть гарантирована.
Напомним, что в 2017 году были представлены устройства HTC U Ultra и HTC U Play. Следует отметить, что Чиалин Чанг уведомил о том, что устройство HTC U Ultra не будет являться флагманом компании в настоящем году. Истинный флагман будет представлен позднее, вероятно, он будет оснащен процессором Snapdragon 835 от Qualcomm.

Сетевое издание

Источник: http://www.vladtime.ru/computers/544989 ©



Теги: цена, смартфон, стратегия, HTC
 
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