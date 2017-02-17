Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Шкиряк предложил заблокировать в Украине российский почтовый сервис

17.02.2017 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шкиряк предложил заблокировать в Украине российский почтовый сервис

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк после своего вчерашнего предложения заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте" призвал заблокировать в Украине также почту mail.ru. Об этом Шкиряк заявил на своей странице в Facebook, сообщает телеканал 112 Украина.
"Я призываю всех нормальных и адекватных людей открывать собственные страницы в ФБ, Твиттере, Гугле. Где угодно, но только не в соцсетях Мордора. Я категорически против существования в Украине соцсетей, контролируемых государством-агрессором и активно наполняемых провокационным, вредным, антигосударственным контентом", - заявил Шкиряк.



Теги: Mail.ru, блокировка, Зорян Шкиряк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх