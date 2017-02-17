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Шкиряк предложил заблокировать в Украине российский почтовый сервис
17.02.2017 14:10
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк после своего вчерашнего предложения заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте" призвал заблокировать в Украине также почту mail.ru. Об этом Шкиряк заявил на своей странице в Facebook, сообщает телеканал 112 Украина.
"Я призываю всех нормальных и адекватных людей открывать собственные страницы в ФБ, Твиттере, Гугле. Где угодно, но только не в соцсетях Мордора. Я категорически против существования в Украине соцсетей, контролируемых государством-агрессором и активно наполняемых провокационным, вредным, антигосударственным контентом", - заявил Шкиряк.
Теги: Mail.ru, блокировка, Зорян Шкиряк
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