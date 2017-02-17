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Суд Сеула выдал ордер на арест вице-президента Samsung

17.02.2017 09:40
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Суд Сеула выдал ордер на арест вице-президента Samsung

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест преемника должности главы концерна Samsung, вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Дело связано с коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кин Хе.
Ли Чжэ Ена подозревают во взяточничестве взамен на политическое лоббирование своих интересов.
Речь идет о том, что компания финансировала некоммерческий фонд, которым управляла подруга президента, взамен на преференции от государства.
Ли и компания Samsung отрицают все обвинения.



Теги: суд, Samsung, арест, вице-президент
 
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