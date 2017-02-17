Суд Сеула выдал ордер на арест вице-президента Samsung

17.02.2017 09:40

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест преемника должности главы концерна Samsung, вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Дело связано с коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кин Хе.

Ли Чжэ Ена подозревают во взяточничестве взамен на политическое лоббирование своих интересов.

Речь идет о том, что компания финансировала некоммерческий фонд, которым управляла подруга президента, взамен на преференции от государства.

Ли и компания Samsung отрицают все обвинения.