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Стали известны цены новых флагманов Samsung в Украине

18.02.2017 13:30
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Стали известны цены новых флагманов Samsung в Украине

В базе данных одного из украинских онлайн-ритейлеров засветились не представленные еще официально флагманы Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, благодаря чему стали известны расцветки и ценники будущих новинок, сообщает SmartPhone.ua.
Итак, Galaxy S8 (SM-G950) и Galaxy S8 Plus (SM-G955), если верить утечке, будут представлены в трех цветовых решениях: черном (Black), золотистом (Gold) и сером (Orchid grey). Стоимость Galaxy S8 составит 25 999 грн, а его Plus-версии - 28 999 грн.
Официальный анонс новинок Samsung ожидается 29 марта.
Среди предполагаемых спецификаций Galaxy S8 и S8 Plus: QHD AMOLED экран, чипсет Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, слот для microSD-карт, порт USB Type-C, 8Мп фронтальная камера и 12Мп основная, ОС Android 7.0 Nougat, сканер отпечатков пальцев и сканер сетчатки глаза.
Обе модели, согласно последним слухам, получат защиту корпуса от воды. Galaxy S8 будет оснащен 5.8-дюймовым экраном и аккумулятором на 3000 мАч, а Galaxy S8 Plus получит дисплей диагональю 6.2 дюйма и батарею емкостью 3500 мАч.



Теги: цена, Samsung, смартфон, флагман
 
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