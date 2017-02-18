В Лос-Анджелесе открылся первый VR-центр IMAX (ВИДЕО)

18.02.2017 14:00

Корпорация IMAX открыла в Лос-Анджелесе свой первый центр виртуальной реальности, сообщает "ВладТайм".

В IMAX VR не только демонстрируют фильмы, но и дают возможность поиграть в различные игры и испытать виртуальные аттракционы. Одного большого экрана в зале нет, в нем находятся 14 отдельных комнат, где присутствуют кресло Xbox, жилет Subrac с вибрацией, гарнитура VR HTC Vive.

Билет за одно посещение стоит 7-10 долларов. Для кинотеатра IMAX изъявили желание разрабатывать контент компании Starbreeze, Sony, Ubisoft и некоторые другие. Еще четыре подобных заведения вскоре откроют на территории США и Китая.