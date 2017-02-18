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В Лос-Анджелесе открылся первый VR-центр IMAX (ВИДЕО)
18.02.2017 14:00
Корпорация IMAX открыла в Лос-Анджелесе свой первый центр виртуальной реальности, сообщает "ВладТайм".
В IMAX VR не только демонстрируют фильмы, но и дают возможность поиграть в различные игры и испытать виртуальные аттракционы. Одного большого экрана в зале нет, в нем находятся 14 отдельных комнат, где присутствуют кресло Xbox, жилет Subrac с вибрацией, гарнитура VR HTC Vive.
Билет за одно посещение стоит 7-10 долларов. Для кинотеатра IMAX изъявили желание разрабатывать контент компании Starbreeze, Sony, Ubisoft и некоторые другие. Еще четыре подобных заведения вскоре откроют на территории США и Китая.
Теги: Лос-Анджелес, виртуальная реальность, кинотеатр, IMAX
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