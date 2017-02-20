Китайский вокзал начал патрулировать "робокоп"

20.02.2017 10:30

На этой неделе в китайской провинции Хэнань патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала занимается робот, сообщает Znaj.ua.

Рост "полицейского" составляет чуть более полутора метра. Он обладает специальными датчиками сканирования и распознания лиц, а также способен контролировать качество воздуха, температуру окружающей среды и определять риск возникновения пожара. Кроме того "робокоп" может отвечать на вопросы.

По словам директора железнодорожной станции, робот будет заниматься патрулированием в течении недели.