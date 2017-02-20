Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Китайский вокзал начал патрулировать "робокоп"

20.02.2017 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Китайский вокзал начал патрулировать "робокоп"

На этой неделе в китайской провинции Хэнань патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала занимается робот, сообщает Znaj.ua.
Рост "полицейского" составляет чуть более полутора метра. Он обладает специальными датчиками сканирования и распознания лиц, а также способен контролировать качество воздуха, температуру окружающей среды и определять риск возникновения пожара. Кроме того "робокоп" может отвечать на вопросы.
По словам директора железнодорожной станции, робот будет заниматься патрулированием в течении недели.



Теги: робот, Китай, вокзал, полицейский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх