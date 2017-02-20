Первые в мире гонки беспилотных авто закончились аварией

20.02.2017 11:15

Заявленные как первые в мире гонки беспилотных автомобилей Roborace в аргентинском Буэнос-Айресе закончились совсем не так, как планировали организаторы зрелища, сообщает Znaj.ua.

Заезд, участие в котором взяли всего две машины, проходил по тому же маршруту, где проводится регулярный этап гонок электрокаров серии Formula E. За звание самого быстрого автомобиля с искусственным интеллектом боролись болиды Devbot 2 и Devbot 1. На трассе они развивали скорость до 185 км / ч.

Сначала гонки проходили без проблем, но вдруг один из болидов потерял управление на повороте и врезался в отбойник. Организаторы поспешили заверить присутствующих, что если бы в автомобиле находился человек, он бы не пострадал от такого удара.