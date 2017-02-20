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Стали известны характеристики и цена смартфона Nokia 8

20.02.2017 15:00
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Стали известны характеристики и цена смартфона Nokia 8

На сайте магазина JD.com появилась страничка флагмана Nokia 8, где перечислены его характеристики. Дату продаж магазин не называет, но известно, что цена гаджета стартует от 464 долларов, сообщает Новое время.
Построен смартфон на 8-ядерном Snapdragon 835, обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Оснастили топовое решение 6-дюймовым дисплеем разрешением 2560х1440 пикселей, основной камерой на 12-мегапикселей и аккумулятором на 4000 мАч.
Работа Nokia 8 осуществляется под управлением Android 7.0 Nougat. На сайте указана и цена устройства в 464 доллара. Вероятно, новинку официально презентуют совсем скоро: возможно, на выставке MWC 2017.



Теги: цена, смартфон, Nokia, характеристики, флагман
 
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