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Архив - Наука и технологии

В Москве испытали первый российский «летающий мотоцикл» (ВИДЕО)

21.02.2017 09:00
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В Москве испытали первый российский «летающий мотоцикл» (ВИДЕО)

В Москве прошли успешные испытания первого в России летающего мотоцикла, так называемого ховербайка. Модель под названием Scorpion 3 разработана компанией Hoversurf, которая объединила специалистов из РФ, Украины, Латвии и Израиля, сообщает сетевое издание "Аргументы неделi".
Устройство сочетает в себе свойства мотоцикла и квадрокоптера: может поднять вес до 120 кг, разгоняется до 50 км/ч и поднимается на высоту больше 10 м. Продолжительность полета составляет до 30 минут. При этом экологичный аппарат не расходует бензин и не загрязняет атмосферу. Сейчас компания также занимается разработкой летающего такси.



Теги: Россия, испытание, летающий мотоцикл
 
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