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Восстановленные Galaxy Note 7 распродадут в развивающихся странах
21.02.2017 11:15
Корейское новостное издание Naver.com со ссылкой на собственные источники сообщило, что компания Samsung планирует начать продажи восстановленных смартфонов Galaxy Note 7, информирует trashbox.ru.
Гаджеты с припиской «как новый» получат батарею уменьшенной емкости, которая уже не будет взрываться. Ожидается, что восстановленные фаблеты появятся на витринах магазинов Индии, Вьетнама и некоторых других стран уже в марте или мае.
Известно, что Samsung удалось вернуть и обезопасить обновлениями около 98% всех проданных Galaxy Note 7 (около 3 млн устройств). Из них примерно 200 тыс. использовались в экспериментах для выявления причин взрывов. А на складах компании осталось еще 2,5 млн фаблетов.
Теги: продажа, восстановление, Samsung Galaxy Note
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