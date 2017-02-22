Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Австралийские ученые нашли причину синдрома хронической усталости16:00
- Отобрана первая тысяча потенциальных колонизаторов Марса15:25
- Космический "грузовик" Dragon не смог пристыковаться к МКС15:10
- Microsoft выпустила облегченный Skype10:45
- Назван самый быстрый 3G-интернет в Украине10:15
- NASA заинтриговало экстренной пресс-конференцией10:00
- Восстановленные Galaxy Note 7 распродадут в развивающихся странах11:15
- В Москве испытали первый российский «летающий мотоцикл» (ВИДЕО)09:00
- Британских учителей снабдят нательными видеокамерами07:45
- Интернет-магазин «Цитрус» запустил оплату биткоинами16:40
Космический "грузовик" Dragon не смог пристыковаться к МКС
22.02.2017 15:10
Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, запущенный на орбиту в воскресенье с помощью ракеты Falcon 9, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), сообщает Радио Свобода.
По данным агентства, процесс стыковки был прерван из-за ошибки бортового компьютера на корабле Dragon. В NASA отметили, что космический "грузовик" находится в отличном состоянии, следующая попытка стыковки корабля с МКС запланирована на завтра.
Теги: МКС, SpaceX, Dragon
Читайте также:
- Запуск первого частного корабля к МКС отложили на неделю
- Астронавты открыли люк корабля Dragon и скоро начнут разгружать мороженое
- Первый частный космический "грузовик" отправился к МКС
- SpaceX: Dragon доставил груз на Землю
- На МКС готовятся принять первый частный космический корабль
- Dragon доставил на Землю космический груз
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян13:15
- В «ДНР» из России тайно завезли четыре цистерны с хлором 12:55
- Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса11:35
- Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»10:55
- Сегодня Мариуполь и близлежащие поселки останутся без воды 10:35
- Переселенец из Авдеевки обучает жителей Золотоноши восточным единоборствам09:21
- В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)08:20
- В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными07:57
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Австралийские ученые нашли причину синдрома хронической усталости16:00
- Отобрана первая тысяча потенциальных колонизаторов Марса15:25
- Космический "грузовик" Dragon не смог пристыковаться к МКС15:10
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”14:55
- Порошенко убежден, что предстоящие президентские выборы в РФ являются аргументом для повышения боеготовности ВСУ14:35
- "Шахтер" получил новый клубный автобус14:25
- Мариупольских активистов не пускали на Марш национального достоинства в Киеве 14:15
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- На Верховную Раду готовится «нападение» очередного митинга.13:35
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны