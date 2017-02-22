Космический "грузовик" Dragon не смог пристыковаться к МКС

22.02.2017 15:10

Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, запущенный на орбиту в воскресенье с помощью ракеты Falcon 9, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), сообщает Радио Свобода.

По данным агентства, процесс стыковки был прерван из-за ошибки бортового компьютера на корабле Dragon. В NASA отметили, что космический "грузовик" находится в отличном состоянии, следующая попытка стыковки корабля с МКС запланирована на завтра.