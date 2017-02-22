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Microsoft выпустила облегченный Skype
Компания Microsoft представила новое приложение — Skype Lite. Эта легковесная версия популярного мессенджера оптимизирована специально для сетей 2G с нестабильным интернет-соединением. К сожалению, Skype Lite пока доступен только в Индии, сообщает trashbox.ru.
Приложение Skype Lite разработано специально для того, чтобы пользователи с плохим интернет-соединением могли не только нормально звонить даже с видео, но также и не затрачивали на это много трафика. Помимо этого, облегченная версия мессенджера быстро работает как на современных смартфонах, так и на старых гаджетах со слабым железом. Именно такой программы и ждали многие пользователи Skype, которые уже успели «перебежать» на другие, более оптимизированные мессенджеры.
Основные функции Skype Lite:
- Бесплатные звонки с голосом и видео.
- Текстовый чат в Skype с поддержкой SMS.
- Экономия передаваемого трафика во время звонков с голосом и видео.
- Приложение показывает количество переданного трафика после каждой сессии.
- Делитесь файлами и смайликами.
- Поддержка ботов Skype.
Теги: Индия, Microsoft, Skype, версия
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