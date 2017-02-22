Microsoft выпустила облегченный Skype

22.02.2017 10:45

Компания Microsoft представила новое приложение — Skype Lite. Эта легковесная версия популярного мессенджера оптимизирована специально для сетей 2G с нестабильным интернет-соединением. К сожалению, Skype Lite пока доступен только в Индии, сообщает trashbox.ru.

Приложение Skype Lite разработано специально для того, чтобы пользователи с плохим интернет-соединением могли не только нормально звонить даже с видео, но также и не затрачивали на это много трафика. Помимо этого, облегченная версия мессенджера быстро работает как на современных смартфонах, так и на старых гаджетах со слабым железом. Именно такой программы и ждали многие пользователи Skype, которые уже успели «перебежать» на другие, более оптимизированные мессенджеры.

Основные функции Skype Lite: