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Назван самый быстрый 3G-интернет в Украине
22.02.2017 10:15
Компания Ookla, разработчик приложения Speedtest для оценки скорости передачи данных в интернете, провела исследование о скорости мобильного интернета в Украине, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно результатам Speedtest Awards 2016, лидирует по скорости передачи данных lifecell. Скорость загрузки данных в этой сети составила 7,74 Мбит/с, аплоада - 2,42 Мбит/с. Результаты Киевстар - 7,13/2,41 Мбит/с. Показатели Vodafone - 6,79/2,38 Мбит/с.
Теги: Украина, Интернет, рейтинг, 3G, мобильный оператор
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