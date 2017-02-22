Назван самый быстрый 3G-интернет в Украине

22.02.2017 10:15

Компания Ookla, разработчик приложения Speedtest для оценки скорости передачи данных в интернете, провела исследование о скорости мобильного интернета в Украине, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Согласно результатам Speedtest Awards 2016, лидирует по скорости передачи данных lifecell. Скорость загрузки данных в этой сети составила 7,74 Мбит/с, аплоада - 2,42 Мбит/с. Результаты Киевстар - 7,13/2,41 Мбит/с. Показатели Vodafone - 6,79/2,38 Мбит/с.