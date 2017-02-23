Facebook заблокировала страницу советника Путина

23.02.2017 11:55

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу советника президента России по вопросам интернета Германа Клименко на три дня из-за жалобы. Об этом Клименко написал на своей странице "ВКонтакте", сообщает телеканал 112 Украина.

"ФБ забанил меня и перехожу во "ВКонтакте". Прошу уведомить френдов в ФБ", — написал Клименко.

По информации на скриншотах, приведенных в сообщении Клименко, Facebook блокировал его возможность публиковать материалы на три дня. Если пользователь продолжит публиковать материалы, нарушающие чьи-либо права или законы, доступ к публикации материалов или сам аккаунт могут быть заблокированы навсегда.

По словам Клименко, его заблокировали из-за жалобы писателя и телеведущего Сталика Ханкишиева. В администрации Facebook блокирование объяснили нарушением авторских прав.