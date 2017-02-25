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В Японии начали борьбу с трудоголиками

25.02.2017 17:50
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В Японии начали борьбу с трудоголиками

В японских офисах вчера впервые прошла "Премиум Пятница", когда работникам было предложено уйти домой раньше. Эту акцию, инициированную правительством, планируется проводить регулярно в последнюю пятницу каждого месяца, сообщает ТСН.
На эксперимент пока что вызвались несколько сотен компаний. В одной из них, например, работникам даже выдали единовременное пособие, по 28 долларов. Все чтобы люди отдохнули и потом работали продуктивнее.
Япония еще полвека назад стала первой страной мира, где зафиксировали смерть из-за переработки. Феномен, получивший название "кароши", считают болезнью успешных людей, ибо, поднимаясь по карьерной лестнице, они пренебрегают отпусками и отдыхом.



Теги: Япония, трудоголик, борьба
 
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