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В сервисе Cloudflare обнаружена опасная уязвимость
Компания Cloudflare, которая занимается доставкой контента и безопасностью сайтов, 23 февраля объявила о крупнейшей дыре в безопасности за все время существования сервиса. Оказалось, что незаметно для всех система автоматически отдавала в сеть данные с хранилищ своих клиентов. Причем, это могли быть даже пароли и конфиденциальная информация, сообщает AIN.UA.
Считается, что слив происходил приблизительно раз на более чем 3 млн открытых страниц. В Cloudflare заверяют, что было слито лишь 0,00003% данных. На сегодняшний день проблема устранена, а все данные, которые были случайным образом слиты в поисковики, подчищаются самыми поисковыми системами.
Сейчас в сети есть список со всеми сайтами, которые могли пострадать. Среди них есть и украинские — беглый поиск обнаружил в нем почти 7300 сайтов только с доменным именем .ua, не считая всех остальных вариантов. Если сайты, которыми вы активно пользуетесь, есть в этом списке, стоит изменить пароль.
Теги: Google, уязвимость, пароль, утечка, CloudFlare
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