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Alcatel представила смартфон-цветомузыку
На MWC 2017 в Барселоне компания Alcatel представила необычный смартфон, оснащенный светодиодной подсветкой на задней панели. Он стал старшей моделью новой линейки производителя, сообщает Корреспондент.net.
Подсветка смартфона настраивается при помощи приложения Color Catcher 2.0. Благодаря ему можно создавать собственный режим цветомузыки, переключаться между режимами, встряхивая смартфон, и делать многое другое.
Что касается остальных характеристик гаджета, то они являются довольно обычными - IPS-дисплей 5,2 дюйма с разрешением HD (720x1280 пикселей), основная камера на 8 Мп, и фронтальная на 5 Мп.
Смартфон создан на базе процессора MediaTek MT6753 с восемью ядрами тактовой частотой 1,5 ГГц. Гаджет также получил 2 ГБ оперативной памяти, и 16 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора составляет 2800 мАч.
Также дополнительная опция - сменная задняя панель смартфона, при том, что светодиодная является панелью по умолчанию, и входит в комплект.
Устройство работает под управлением операционной системы предыдущего поколения Android 6.0 Marshmallow.
Теги: музыка, смартфон, цвет, Alcatel
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