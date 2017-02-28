Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Seat представила свой первый электромобиль

28.02.2017 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Seat представила свой первый электромобиль

Компания Seat представила свой первый электрокар в рамках MWC 2017 в Барселоне, передает Корреспондент.net.
Хэтчбек построен на платформе, которую используют VW up! и Skoda Citigo. При полном заряде автомобиль способен преодолеть до 160 километров.
Электрокар укомплектован электромотором мощностью в 81 л.с. До 100 км/час авто может разогнаться за 11,3 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 130 км/час.
Чтобы максимально зарядить аккумулятор автомобиля, потребуется до девяти часов. Однако доступна функция ускоренной зарядки, при помощи которой можно восполнить до 80 процентов заряда за 30 минут.
В настоящее время не сообщается, поступит ли новинка в серийное производство.



Теги: Seat, выставка, электромобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх