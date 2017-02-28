Seat представила свой первый электромобиль

28.02.2017 08:45

Компания Seat представила свой первый электрокар в рамках MWC 2017 в Барселоне, передает Корреспондент.net.

Хэтчбек построен на платформе, которую используют VW up! и Skoda Citigo. При полном заряде автомобиль способен преодолеть до 160 километров.

Электрокар укомплектован электромотором мощностью в 81 л.с. До 100 км/час авто может разогнаться за 11,3 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 130 км/час.

Чтобы максимально зарядить аккумулятор автомобиля, потребуется до девяти часов. Однако доступна функция ускоренной зарядки, при помощи которой можно восполнить до 80 процентов заряда за 30 минут.

В настоящее время не сообщается, поступит ли новинка в серийное производство.