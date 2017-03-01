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В Интернет выложили разговоры, подслушанные "умными" игрушками
Записи разговоров почти 800 тысяч владельцев умных плюшевых медведей оказались выложены в открытом доступе в сети, сообщает телеканал 112 Украина.
Эксперты по безопасности установили, что производитель умных медведей CloudPets хранил записи на едином сервере без пароля. В результате около двух миллионов аудиосообщений оказались доступны злоумышленникам.
Специалист Трой Хант изучил базу данных и обнаружил в архиве электронные почты и пароли к аккаунтам, большинство владельцев которых используют для защиты комбинацию "123456".
Умные плюшевые медведи от компании CloudPets подключаются к телефону или планшету с помощью Bluetooth. Владелец игрушки обязан зарегистрировать аккаунт, после чего он может отправлять и получать голосовые сообщения с помощью медведя.
Теги: Интернет, разговор, прослушивание, игрушка
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