Порошенко сделал подарок студентам из ОРДЛО

02.03.2017 10:45

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает телеканал 112 Украина.

Как уточняется в сообщении, этот закон направлен на усиление государственной поддержки при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях для соответствующей категории людей, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения.

Поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает комплекс мер (в частности полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях или др.). Ряд таких мер и условия их предоставления будет определять Кабинет министров.

"Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будет способствовать ее социальной адаптации", - резюмируется в сообщении.