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Порошенко сделал подарок студентам из ОРДЛО
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает телеканал 112 Украина.
Как уточняется в сообщении, этот закон направлен на усиление государственной поддержки при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях для соответствующей категории людей, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения.
Поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает комплекс мер (в частности полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях или др.). Ряд таких мер и условия их предоставления будет определять Кабинет министров.
"Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будет способствовать ее социальной адаптации", - резюмируется в сообщении.
Теги: Донбасс, закон, студенты, Петр Порошенко, ОРДЛО
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