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Иркутский стартап впервые в России напечатал жилой дом (ВИДЕО)

04.03.2017 13:30
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Иркутский стартап впервые в России напечатал жилой дом (ВИДЕО)


Иркутский стартап Apis Cor разработал строительный 3D-принтер, который может напечатать небольшое здание площадью 37 кв. м за сутки. Первый дом уже построили в Подмосковье. Компания утверждает, что строение простоит 175 лет, а технология подойдет для возведения домов даже на Марсе, сообщает YAKUTIA.INFO.
Портативный 3D-принтер от Apis Cor печатает все компоненты жилища на месте, а его конструкция позволяет перевозить инструмент с одной площадки на другую. Зимой стартап напечатал небольшой дом в подмосковном Ступино. Строительство проходило на испытательной базе компании на территории Ступинского завода ячеистого бетона.
Все элементы строения, включая несущие стены, ограждающие конструкции и теплоизоляционный слой, были напечатаны на месте. Строительство обошлось в 593 568 рублей, то есть около 16 тыс. рублей за квадратный метр, сообщает сайт стартапа.
Разработкой принтера занимался инженер и глава Apis Cor Никита Чен-Юн-Тай. Для работы с принтером требуется два человека — они контролируют процесс печати и подают материалы, а также задают план строительства в программе, разработанной Apis Cor. В компании утверждают, что на установку и наладку устройства уходит не более 30 минут, а после работы на площадке не остается строительного мусора. Кроме того, принтер работает даже при температуре минус 35 градусов Цельсия.



Теги: Россия, дом, строительство, принтер, 3D
 
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