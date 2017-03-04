Все рубрики раздела
- Иркутский стартап впервые в России напечатал жилой дом (ВИДЕО)13:30
- В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле13:45
- Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»13:30
- В России выпустили новую Nokia 3310 с золотым ликом Путина11:45
- Порошенко сделал подарок студентам из ОРДЛО10:45
- В Антарктиде рекордно потеплело10:40
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Интернет выложили разговоры, подслушанные "умными" игрушками10:30
- SpaceX анонсировала туристический полет к Луне11:40
- Seat представила свой первый электромобиль08:45
Иркутский стартап впервые в России напечатал жилой дом (ВИДЕО)
Иркутский стартап Apis Cor разработал строительный 3D-принтер, который может напечатать небольшое здание площадью 37 кв. м за сутки. Первый дом уже построили в Подмосковье. Компания утверждает, что строение простоит 175 лет, а технология подойдет для возведения домов даже на Марсе, сообщает YAKUTIA.INFO.
Портативный 3D-принтер от Apis Cor печатает все компоненты жилища на месте, а его конструкция позволяет перевозить инструмент с одной площадки на другую. Зимой стартап напечатал небольшой дом в подмосковном Ступино. Строительство проходило на испытательной базе компании на территории Ступинского завода ячеистого бетона.
Все элементы строения, включая несущие стены, ограждающие конструкции и теплоизоляционный слой, были напечатаны на месте. Строительство обошлось в 593 568 рублей, то есть около 16 тыс. рублей за квадратный метр, сообщает сайт стартапа.
Разработкой принтера занимался инженер и глава Apis Cor Никита Чен-Юн-Тай. Для работы с принтером требуется два человека — они контролируют процесс печати и подают материалы, а также задают план строительства в программе, разработанной Apis Cor. В компании утверждают, что на установку и наладку устройства уходит не более 30 минут, а после работы на площадке не остается строительного мусора. Кроме того, принтер работает даже при температуре минус 35 градусов Цельсия.
Теги: Россия, дом, строительство, принтер, 3D
- В России на жилой дом рухнул строительный кран
- Депардье облюбовал подмосковные Белые Столбы
- Пьяный прораб прострелил стену дома из гранатомета
- Олимпийская гонка: в Сочи жилой дом превратился в "пизанскую башню" (ФОТО)
- Как минимум 10 человек пострадали в результате падения строительного крана в Нижнем Новгороде
- Кубинцам разрешили строить собственные дома
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник 13:19
- Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса13:12
- Под Славянском начали восстанавливать разрушенный войной дом (ФОТО)12:54
- Кто пострадал от "национализации" предприятий боевиками "ЛДНР" (ИНФОГРАФИКА)12:41
- Крупные игроки российского рынка связываться и торговать с фейковыми "ЛДНР" не будут12:33
- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО12:12
- Блокада Донбасса: у активистов на Луганщине обнаружили взрывчатку12:05
- Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня11:33
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- Иркутский стартап впервые в России напечатал жилой дом (ВИДЕО)13:30
- За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник 13:19
- Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса13:12
- Под Славянском начали восстанавливать разрушенный войной дом (ФОТО)12:54
- Кто пострадал от "национализации" предприятий боевиками "ЛДНР" (ИНФОГРАФИКА)12:41
- Крупные игроки российского рынка связываться и торговать с фейковыми "ЛДНР" не будут12:33
- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО12:12
- Блокада Донбасса: у активистов на Луганщине обнаружили взрывчатку12:05
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»