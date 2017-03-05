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В Китае обнаружили неизвестное звено зволюции человека
05.03.2017 12:30
Американские археологи обнаружили в Китае уникальные черепа людей, которые жили примерно 120 тыс. лет назад, сообщает ICTV.
В населенном пункте Линцзин ученые нашли 45 окаменелостей, которые принадлежали троим разным людям. Данные о находке были опубликованы в журнале Science.
У них есть черты неандертальцев, но все же это неизвестный ранее вид людей, поскольку лицевые кости у найденных черепов выдвинуты вперед, как и у современных людей.
Возле места раскопок найдены примитивные орудия труда и детали быта. Пока неизвестно, что за вид тогда существовал и какое развитие имел.
Теги: Китай, эволюция, открытие, человек
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