Ученые определили самый опасный цвет такси

07.03.2017 10:15

Группа ученых из Китая, США и Сингапура провели исследование, где выяснили, такси какого цвета являются самыми опасными перевозчиками пассажиров, сообщает сетевое издание "ВладТайм".

По результатам исследования ученых, чаще всего попадают в смертельные аварии синие такси. Согласно статистике, шанс попасть в ДТП, сидя в таком автомобиле, возрастает на 9% по сравнению с "классическим" желтым такси. Специалисты объясняют, почему так происходит. ДТП с участием синего такси случается чаще, потому что, в темноте они менее заметны.