Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

WikiLeaks нашли доказательства тотального кибершпионажа ЦРУ

09.03.2017 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
WikiLeaks нашли доказательства тотального кибершпионажа ЦРУ

Wikileaks опубликовали документы якобы Центрального разведывательного управления США. В более 8700 документах фигурируют детали относительно "вредоносного программного обеспечения, вирусов, троянов, эксплойтов "нулевого дня" и систем удаленного доступа". Вероятно, их разрабатывают в ЦРУ, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По информации WikiLeaks, США обустроили базу хакеров в Германии в Франкфурте-на-Майне. Хакеры получили дипломатические паспорта и справки Госдепартамента с инструкциями безопасного въезда в Германию.
Как была получена информация, не уточняется. Источником указали "изолированную защищенную сеть Центра киберразведки ЦРУ в Ленгли, штат Вирджиния".
Wikileaks заявила, что в документах есть данные о возможности взлома "умных" телевизоров и проникновения в программные системы американских разработчиков, в частности, iOS от Apple, Android от Google и Windows от Microsoft.



Теги: ЦРУ, кибершпион, Wikileaks, доказательство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх