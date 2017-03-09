WikiLeaks нашли доказательства тотального кибершпионажа ЦРУ

09.03.2017 08:45

Wikileaks опубликовали документы якобы Центрального разведывательного управления США. В более 8700 документах фигурируют детали относительно "вредоносного программного обеспечения, вирусов, троянов, эксплойтов "нулевого дня" и систем удаленного доступа". Вероятно, их разрабатывают в ЦРУ, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По информации WikiLeaks, США обустроили базу хакеров в Германии в Франкфурте-на-Майне. Хакеры получили дипломатические паспорта и справки Госдепартамента с инструкциями безопасного въезда в Германию.

Как была получена информация, не уточняется. Источником указали "изолированную защищенную сеть Центра киберразведки ЦРУ в Ленгли, штат Вирджиния".

Wikileaks заявила, что в документах есть данные о возможности взлома "умных" телевизоров и проникновения в программные системы американских разработчиков, в частности, iOS от Apple, Android от Google и Windows от Microsoft.