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BlackBerry выпустила первый смартфон с поддержкой двух SIM-карт

10.03.2017 11:10
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BlackBerry выпустила первый смартфон с поддержкой двух SIM-карт

Индонезийская компания BB Merah Putih, которая в прошлом году приобрела права на создание, продвижение и продажу смартфонов под брендом BlackBerry в Индонезии представила первую модель – BlackBerry Aurora. Новинка является не только первым в истории устройством BlackBerry, выпущенным в Индонезии, но и также первым за всю историю смартфоном BlackBerry с поддержкой двух SIM-карт, сообщает Соцпортал.
По характеристикам BlackBerry Aurora можно отнести к среднебюджетному сегменту. Аппарат основан на базе SoC Snapdragon 425 и располагает 5,5-дюймовым сенсорным экраном разрешением 720p. Оперативной памяти установлено 4 ГБ, встроенной флэш-памяти –32 ГБ. Основная камера построена на сенсоре разрешением 13 Мп, фронтальная характеризуется разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч.При габаритах 152х76,8х8,5 мм смартфон весит 178 г. «Аврора» работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat и предлагается в трех цветовых вариантах: черном, серебристом и золотистом.
Смартфон уже доступен для предзаказа в различных индонезийский онлайн-магазинах по цене $260.



Теги: Индонезия, смартфон, Blackberry, SIM-карта
 
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