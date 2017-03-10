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Новый радар NASA нашел пропавший восемь лет назад космический аппарат
Ученые NASA обнаружили, потерянный восемь лет назад, космический аппарат "Чандраян-1" на орбите Луны, сообщает Обозреватель.
Индийский зонд был запущен в октябре 2008 года, но в августе 2009 года радиосвязь с ним была потеряна. Оказалось, что аппарат вращается вокруг спутника Земли. Его удалось найти благодаря использованию нового наземного радара NASA.
Межпланетный радар использовался, чтобы наблюдать движение небольших астероидов в нескольких миллионах километров от Земли. Ученые удивлены, что ему удалось засечь настолько маленький объект как "Чандраян-1", расположенный так далеко.
По словам экспертов, главная трудность заключалась в том, что вблизи Луны есть области с высоким гравитационным притяжением, которые могут радикально изменить орбиту космического аппарата.
Теги: NASA, находка, радар, космический аппарат
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