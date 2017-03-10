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Архив - Наука и технологии

В Португалии обнаружили яйца крокодила Юрского периода

10.03.2017 10:25
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В Португалии обнаружили яйца крокодила Юрского периода

Древнейшие из известных науке яйца крокодила были обнаружены в скалах западной Португалии, сообщает Би-би-си.
Они так хорошо сохранились, что могут дать ученым представление о самке крокодила, которая отложила их 152 млн лет назад.
Крокодилы появились на земле около 200 млн лет назад и тогда соседствовали с ранними динозаврами.
"То, что они относятся к позднеюрскому периоду, делает их древнейшими обнаруженными яйцами крокодила на данный момент", - заявил Жуан Руссо из университета Лиссабона.



Теги: палеонтология, крокодил, яйцо, Юрский период
 
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