В Португалии обнаружили яйца крокодила Юрского периода

10.03.2017 10:25

Древнейшие из известных науке яйца крокодила были обнаружены в скалах западной Португалии, сообщает Би-би-си.

Они так хорошо сохранились, что могут дать ученым представление о самке крокодила, которая отложила их 152 млн лет назад.

Крокодилы появились на земле около 200 млн лет назад и тогда соседствовали с ранними динозаврами.

"То, что они относятся к позднеюрскому периоду, делает их древнейшими обнаруженными яйцами крокодила на данный момент", - заявил Жуан Руссо из университета Лиссабона.