Все рубрики раздела
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса13:15
- Google опубликовала новый алгоритм сжатия изображений12:45
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- В США представили вертолет будущего (ВИДЕО)16:50
- Роскосмос объявил набор пилотов для нового космического корабля10:20
- В Китае впервые геномодифицировали человека11:10
- Создан метод чтения мыслей по мимике10:10
- Новый радар NASA нашел пропавший восемь лет назад космический аппарат15:10
- BlackBerry выпустила первый смартфон с поддержкой двух SIM-карт11:10
- В Португалии обнаружили яйца крокодила Юрского периода10:25
Google опубликовала новый алгоритм сжатия изображений
Компания Google объявила о том, что выводит алгоритм сжатия изображений Guetzli в opensource. В компании утверждают, что этот алгоритм способен сжимать JPEG-файлы на 35% эффективнее других используемых методов, сообщает AIN.UA.
Guetzli пытается найти баланс между потерей в качестве и размером файла, используя поисковой алгоритм, преодолевающий разницу между психовизуальным (т.е. основанным на восприятии оттенков человеком) моделированием формата JPEG и психовизуальной моделью самого сервиса. В компании уверяют, что Guetzli ужимает файлы без значительной потери в качестве, используя более тщательную аппроксимацию изображений, чем большинство других сервисов.
На фото — пример его работы с изображением. Обычно при сжатии таких изображений возникают артефакты. Слева — исходное изображение, справа — изображение, обработанное Guetzli, посредине — обработанное libjpeg. Видно, что у Guetzli меньше артефактов.
Теги: Google, JPEG, алгоритм
- Новый формат Google почти в два раза уменьшил "вес" изображений
- Google Calendar теперь доступен и в оффлайне
- Microsoft утверждает, что IE 8 - один из самых быстрых браузеров
- Google впервые запускает рекламу на ТВ
- В Google Chrome появится синхронизация закладок
- Google запускает функцию комментирования веб-сайтов
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса13:15
- У нас есть конопля! Мэр Глухова открывает центр терапии марихуаной13:00
- Google опубликовала новый алгоритм сжатия изображений12:45
- У Рівному невідомі обстріляли приміщення патрульної поліції12:30
- Выход российских банков: какие неприятности ожидают украинцев12:15
- Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах11:57
- «Зеленое» нападение на Навального: появились новые фото, видео11:45
- МВФ снова отложил транш: что будет с долларом11:35
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны11:10
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев