В Германии создали "искусственное солнце"

24.03.2017 11:10

Немецкие ученые создали "самое большое в мире искусственное солнце" - источник интенсивного света, с помощью которого планируется производить экологически чистое топливо, сообщает сайт Подробности.

Эксперимент с "прожекторами" проводится в Германском аэрокосмическом центре в 50 километрах от Кельна. Там ученые разместили установку, состоящую из 149 прожекторов, которая способна генерировать свет, чья интенсивность в 10 тысяч раз больше естественного освещения.

Если направить все лампы в одну точку, температура там достигнет 3,5 тысячи градусов Цельсия.

"Если бы вы вошли в комнату, когда лампа была включена, вы бы сгорели", - комментирует один из директоров центра Бернар Хоффшмидт.

Основная цель эксперимента - разработать оптимальный способ получения больших объемов солнечной энергии, достаточных для получения водородного топлива.

С помощью ламп ученые хотят выделять водород из водяного пара, который впоследствии может быть использован в качестве топлива для самолетов и автомобилей.