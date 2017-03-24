Все рубрики раздела
- В продажу поступили красные iPhone 711:40
- В Германии создали "искусственное солнце"11:10
- Nintendo выпустила Android-версию игры Super Mario Run17:30
- Стивену Хокингу предложили стать космонавтом16:00
- Корабль SpaceX доставил на Землю «посылки» из космоса13:15
- Google опубликовала новый алгоритм сжатия изображений12:45
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- В США представили вертолет будущего (ВИДЕО)16:50
- Роскосмос объявил набор пилотов для нового космического корабля10:20
- В Китае впервые геномодифицировали человека11:10
В продажу поступили красные iPhone 7
Сегодня, 24 марта, корпорация Apple начинает продажи смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете, сообщается в пресс-релизе компании, сообщает телеканал 112 Украина.
Отмечается, что красные смартфоны iPhone 7 выпущены специальной серией в честь более чем десятилетнего сотрудничества корпорации с благотворительным проектом (RED), одним из основателей которого является солист группы U2 Боно. Часть средств от продажи специальной версии устройств пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Apple является крупнейшим корпоративным спонсором фонда, в общей сложности компания перечислила ему более 130 млн.долл.
Заказать красные смартфоны можно по цене от 749 долл (в США). Устройства будут представлены моделями с памятью на 128 или 256 гигабайт.
Теги: цвет, красный, iPhone 7
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве12:41
- НКРЭ неожиданно подняла цены на электроэнергию – документ12:30
- Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей12:20
- Пожар в Балаклее удалось локализировать12:15
- Порошенко утвердил секретную программу развития ВСУ до 2020 года12:15
- Северная Корея готовится к испытанию ядерной ракеты12:03
- Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду11:55
- Главнокомандующий НАТО решил передать Украине летальное оружие11:45
- В продажу поступили красные iPhone 711:40
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы