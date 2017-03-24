В продажу поступили красные iPhone 7

24.03.2017 11:40

Сегодня, 24 марта, корпорация Apple начинает продажи смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете, сообщается в пресс-релизе компании, сообщает телеканал 112 Украина.

Отмечается, что красные смартфоны iPhone 7 выпущены специальной серией в честь более чем десятилетнего сотрудничества корпорации с благотворительным проектом (RED), одним из основателей которого является солист группы U2 Боно. Часть средств от продажи специальной версии устройств пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Apple является крупнейшим корпоративным спонсором фонда, в общей сложности компания перечислила ему более 130 млн.долл.

Заказать красные смартфоны можно по цене от 749 долл (в США). Устройства будут представлены моделями с памятью на 128 или 256 гигабайт.