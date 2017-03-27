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Архив - Наука и технологии

В США пользователи Windows 10 подали в суд на Microsoft

27.03.2017 11:15
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В США пользователи Windows 10 подали в суд на Microsoft

В США в окружной суд Чикаго поступил коллективный иск на компанию Microsoft из-за нестабильной работы операционной системы Windows 10, сообщает телеканал 112 Украина.
Отмечается, что инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы.
В жалобе идет речь о том, что Windows 10 является дефектным продуктом и ее производитель не в состоянии открыто сообщить о потенциальных рисках, связанных с ее установкой. Истцы потеряли ценные данные из-за того, что новая ОС работает крайне нестабильно.
Адвокаты, представляющие интересы пострадавших на суде, настаивают на том, чтобы компания задумалась о механизме возмещения убытков, которые несут тысячи пользователей, пострадавших из-за перехода на Windows 10. По мнению защиты, юзеры должны получить гарантию на 30 дней с момента установки.
В жалобе также говорится, что операционная система часто не оповещает пользователя о масштабном обновлении, что приводит к утере важных данных. Кроме того, американцы сетуют на то, что неправильная установка может сломать компьютер.



Теги: США, суд, Windows 10
 
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