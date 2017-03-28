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В Австралии нашли "пастбище" динозавров
В прибрежной полосе округа Кимберли археологи наткнулись на цепочку окаменевших следов динозавров. Всего идентифицировано около 20 отпечатков, сообщает БелТА.
Некоторые из следов достигают более полутора метров в длину. Многие отпечатки видны только во время отлива, что долгое время делало их идентификацию и фиксацию невозможной. Подобной коллекции отпечатков древней фауны, сохранившейся на полосе длиной в 25 км, ранее на территории Австралии не находили. На континенте вообще практически нет следов динозавров, особенно периода, относящегося к 140-127 млн лет назад.
Зауроподы, птиценогие ящеры, стегозавры - на песчанике оставили свои следы многие редкие и уникальные для Австралии виды динозавров. Сообщается, что на следы указали аборигены, протестовавшие против строительства газовой станции.
Теги: Австралия, динозавр, след
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