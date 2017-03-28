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Архив - Наука и технологии

В Новой Гвинее обнаружили древнейших диких собак

28.03.2017 09:05
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В Новой Гвинее обнаружили древнейших диких собак

Исследователи нашли здоровую жизнеспособную популяцию дикой нагорной собаки в Новой Гвинее после десятилетий опасений, что этот вид полностью исчез, сообщает ТСН.
Так, согласно анализу ДНК, это древнейшие и наиболее примитивные псовые, что существуют. Благодаря недавней экспедиции в центральный горный хребет Новой Гвинеи исследователям удалось сделать более 100 фотографий минимум 15 особей этого вида, которые живут в изоляции далеко от человека.
Исследователям удалось понаблюдать за видом и собрать биологические образцы, которые подтвердили, что этот вид дикой собаки еще существует.
Отметим, дикую нагорную собаку в Новой Гвинее не видели в течение последних 50 лет и считали вымершей. Исследователи имели несколько фотографий 2005 и 2012 года, однако не было подтверждено, что это именно этот вид псовых.



Теги: собака, открытие, Новая Гвинея
 
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