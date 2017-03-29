Samsung представила 10-метровый жидкокристаллический киноэкран

29.03.2017 09:30

Компания Samsung анонсировала производство 4K-экрана, предназначенного для кинотеатров. Он называется очень незатейливо — Cinema Screen, сообщает iguides.ru.

Этот экран чуть меньше тех, что обычно используются в кинотеатрах, его диагональ — 10,36 метра. Он позволяет избавиться от проектора, поскольку изображение подаётся непосредственно на матрицу. Разрешение Cinema Screen — 4096x2160 пикселей, а поддержка технологии HDR и прямая LED-подсветка позволяет получить яркость изображения в десять раз выше, чем у обычных экранов (в том числе в IMAX). Samsung собирается комплектовать Cinema Screen профессиональной акустикой Harman.

Сколько будет стоить такой экран и когда он появится в продаже, Samsung не сообщает.