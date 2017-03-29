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Samsung представила 10-метровый жидкокристаллический киноэкран
29.03.2017 09:30
Компания Samsung анонсировала производство 4K-экрана, предназначенного для кинотеатров. Он называется очень незатейливо — Cinema Screen, сообщает iguides.ru.
Этот экран чуть меньше тех, что обычно используются в кинотеатрах, его диагональ — 10,36 метра. Он позволяет избавиться от проектора, поскольку изображение подаётся непосредственно на матрицу. Разрешение Cinema Screen — 4096x2160 пикселей, а поддержка технологии HDR и прямая LED-подсветка позволяет получить яркость изображения в десять раз выше, чем у обычных экранов (в том числе в IMAX). Samsung собирается комплектовать Cinema Screen профессиональной акустикой Harman.
Сколько будет стоить такой экран и когда он появится в продаже, Samsung не сообщает.
Теги: Samsung, экран, кинотеатр, жидкие кристаллы
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