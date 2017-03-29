Учёные назвали самое первое домашнее животное

29.03.2017 16:35

Группа учёных из разных стран провела глобальное исследование, в ходе которого выяснилось, что самыми первыми одомашненными питомцами в истории человечества являются мыши, сообщает сетевое издание "ВладТайм".

В результате анализа окаменелых останков зубов, которые были найдены на территории археологических объектов, стало понятно, что грызуны одомашнились около 15 тысяч лет назад, что на несколько тысячелетий раньше приручения собак. По словам специалистов, мыши обитали в жилищах охотников и кочевали с ними в разные места. Такое исследование также доказывает то, что люди уже пятнадцать тысяч лет назад начали вести оседлый образ жизни. Подобные постоянные поселения стали основой для одомашнивания различных видов животных. Собак и свиней приручили 12-13 тысяч лет тому, а коты стали домашними питомцами восемь тысяч лет назад, как и коровы.