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Торговая сеть "Цитрус" запустила "кровавую" акцию
Известная своим эксцентричным маркетингом сеть магазинов техники "Цитрус" решила не только громко заявить о старте продаж красного iPhone, но и помочь решить проблему с недостачей донорской крови в украинских больницах. Для этого компания запустила акцию, в которой любой человек, сдавший 450 миллилитров крови в донорском центре, получает шанс выиграть новенький iPhone, сообщает gagadget.com.
Сначала необходимо зарегистрироваться в акции до 18 часов 7 апреля, после чего найти ближайший пункт приема донорской крови. Сделать это можно на сайте donor.ua. Потом "Цитрус" рекомендует пройти краткий инструктаж о том, как происходит эта процедура и непосредственно сдать кровь. После чего вы получите талон о сдаче крови. Он является пропуском для участия в розыгрышах, которые будут происходить сразу в нескольких магазинах "Цитрус" в разных городах Украины, а именно:
- Киев, ул. Крещатик 29.
- Одесса, Аркадия.
- Днепр, ул.Карла Маркса 55.
- Харьков, Пл Свободы 8.
- Запорожье, Свободы 190.
14 красных iPhone 7 будет разыграно среди доноров, которые талонами подтвердили сдачу крови, и еще один - онлайн. Для участия в розыгрыше онлайн нужно заполнить форму на странице акции и сделать пост своего талона в соцсетях с хештегом #CitrusDonor, а также ввести ссылку на него в специальном поле формы. Кроме этого, "Цитрус" обещает донорам с обычным iPhone 7 скидку на обмен с доплатой на iPhone 7 (RED).
Теги: акция, цитрус, донорство, iPhone 7
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