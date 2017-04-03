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Архив - Наука и технологии

В Норвегии создали "Библиотеку Судного дня"

03.04.2017 15:45
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В Норвегии создали "Библиотеку Судного дня"

На норвежском острове Шпицберген создали библиотеку, в которой будут храниться наиболее важные книги, документы и данные, сообщает Новое время.
Как и находящееся рядом "Хранилище Судного дня" — объект, в котором хранится около миллиона образцов семян из почти каждой страны на Земле - библиотека способна выдержать глобальный катаклизм.
Норвежская компания под названием Piql обрабатывает цифровые данные и переводит их в аналоговый формат с использованием специально разработанной пленки. Такие данные, по заверением представителей Piql могут храниться 500-1000 лет. По словам сотрудника Piql, Катрин Лоен Томсен, процесс похож на превращение данных в "большой QR-код на пленке".
Любая страна может загрузить текст, изображения или аудио-визуальный контент на серверы. Эти данные затем передаются на специальную пленку, которая способна выдерживать значительный износ. Затем она помещается в защищенную коробку, которая и отправляется в хранилище. На данный момент свои данные передали только Бразилия и Мексика. Они представили в первую очередь исторические документы, касающиеся жизни индейских племен.
Мировой арктический архив построен в той же скале, что и хранилище семян, и открыт для правительств и исследовательских центров со всего мира как место для хранения записей.



Теги: Норвегия, библиотека, хранилище
 
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