В Норвегии создали "Библиотеку Судного дня"

03.04.2017 15:45

На норвежском острове Шпицберген создали библиотеку, в которой будут храниться наиболее важные книги, документы и данные, сообщает Новое время.

Как и находящееся рядом "Хранилище Судного дня" — объект, в котором хранится около миллиона образцов семян из почти каждой страны на Земле - библиотека способна выдержать глобальный катаклизм.

Норвежская компания под названием Piql обрабатывает цифровые данные и переводит их в аналоговый формат с использованием специально разработанной пленки. Такие данные, по заверением представителей Piql могут храниться 500-1000 лет. По словам сотрудника Piql, Катрин Лоен Томсен, процесс похож на превращение данных в "большой QR-код на пленке".

Любая страна может загрузить текст, изображения или аудио-визуальный контент на серверы. Эти данные затем передаются на специальную пленку, которая способна выдерживать значительный износ. Затем она помещается в защищенную коробку, которая и отправляется в хранилище. На данный момент свои данные передали только Бразилия и Мексика. Они представили в первую очередь исторические документы, касающиеся жизни индейских племен.

Мировой арктический архив построен в той же скале, что и хранилище семян, и открыт для правительств и исследовательских центров со всего мира как место для хранения записей.