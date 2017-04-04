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Android стала самой популярной ОС интернета
Мобильная операционная система Android впервые в истории обошла Windows по популярности среди интернет-пользователей в мире, сообщает AIN.ua.
Согласно данным независимой аналитической компании StatCounter за март, пользователи мобильной ОС ответственны за 37,93% активности на анализируемых фирмой площадках. Показатель Winodws за этот период составил 37,91%. Разрыв незначительный, но в очередной раз подтверждает тренд роста популярности мобильных платформ и падения доли ПК.
Исследование StatCounter базируется на анализе активности пользователей на 2,5 млн веб-сайтов, которые генерируют более 15 млрд просмотров страниц в месяц.
«Это веха в истории технологий и конец старой эры. Лидерству Microsoft на рынке ОС, которое она удерживала с 1980-х, пришел конец. Этот момент также показывает серьезный прорыв Android, на глобальное интернет-пользование которого приходилось 2,4% всего пять лет назад», — отметил СЕО StatCounter Аодан Каллен.
Windows продолжает доминировать среди ОС, установленных на десктопах и ноутбуках. По данным на март текущего года, доля операционной системы Microsoft в этом сегменте составила 84%. Но продажи ПК падают последние пять лет, а поставки смартфонов напротив растут.
Теги: Интернет, Windows, Android
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