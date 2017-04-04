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Евросоюз ввел в обращение новую банкноту
04.04.2017 15:00
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 4 апреля, ввел в обращение новую купюру номиналом 50 евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ, передает телеканал 112 Украина.
На лицевой стороне банкноты разместили номинал зеленого цвета - блестящую цифру 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего.
Новая купюра имеет ряд усиленных степеней защиты от фальсификации. В частности, на банкноте появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы, персонажа мифологии Древней Греции.
Теги: евро, защита, банкнота
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