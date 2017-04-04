Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ПриватБанк запустил кредитование через Viber

04.04.2017 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПриватБанк запустил кредитование через Viber

С помощью бота «Оплата частями» клиенты ПриватБанка прямо в Viber смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки, сообщает minfin.com.ua.
Об этом заявил руководитель Бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.
«Теперь в Viber рассрочку на оплату любых покупок можно оформить за минуту без бумаг и посещения отделения банка», — отметил Васильцов.
Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт ПриватБанка.
Для использования бота достаточно выбрать в поиске мессенджера паблик-аккаунт «Оплата частями» и нажать на кнопку нужной операции.
С помощью бота можно узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», оформить кредит, получить информацию по уже оформленным договорам и получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.



Теги: кредит, ПриватБанк, Viber
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх