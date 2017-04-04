Теракт в питерском метро "положил" Яндекс

04.04.2017 11:00

3 апреля, через некоторое время после взрыва в метро Санкт-Петербурга, пользователи не могли воспользоваться поисковой системой Яндекс и зайти в раздел «Яндекс. Новости», и чрезмерная нагрузка на сервер продолжалась длительное время, сообщает replyua.net.

Об этом заявил Герман Клименко, советник президента России. По его словам, повышение нагрузки наблюдалось и на других новостных российских порталах. Клименко подчеркнул, что россияне в поисках свежих новостей теперь обращаются не к главным каналам страны, а к интернет-ресурсам, и это свидетельствует о том, что в Интернете свежие новости выходят намного быстрее, чем о них говорят на новостных каналах.

Чрезмерная нагрузка на серверы и их недоступность была связана не с неготовностью, а с тем, что в вечерние часы, сразу после взрывов, произошел резкий рост пользовательского интереса к новостным ресурсам. Клименко сравнил вчерашнюю ситуацию с землетрясением, заявив, что «землетрясение на Яндексе» достигало 20 баллов из десяти возможных.