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Теракт в питерском метро "положил" Яндекс
3 апреля, через некоторое время после взрыва в метро Санкт-Петербурга, пользователи не могли воспользоваться поисковой системой Яндекс и зайти в раздел «Яндекс. Новости», и чрезмерная нагрузка на сервер продолжалась длительное время, сообщает replyua.net.
Об этом заявил Герман Клименко, советник президента России. По его словам, повышение нагрузки наблюдалось и на других новостных российских порталах. Клименко подчеркнул, что россияне в поисках свежих новостей теперь обращаются не к главным каналам страны, а к интернет-ресурсам, и это свидетельствует о том, что в Интернете свежие новости выходят намного быстрее, чем о них говорят на новостных каналах.
Чрезмерная нагрузка на серверы и их недоступность была связана не с неготовностью, а с тем, что в вечерние часы, сразу после взрывов, произошел резкий рост пользовательского интереса к новостным ресурсам. Клименко сравнил вчерашнюю ситуацию с землетрясением, заявив, что «землетрясение на Яндексе» достигало 20 баллов из десяти возможных.
Теги: Санкт-Петербург, теракт, сбой, Яндекс
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- Теракт в питерском метро "положил" Яндекс11:00
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