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Украинским заключенным разрешили свободный доступ в Интернет
Украинским заключенным разрешили без ограничений пользоваться телефонами и интернетом. Для этого Министерство юстиции планирует установить в колониях таксофоны и интернет-терминалы, через которые заключенные смогут общаться с родными, сообщает портал "Знай.ua".
Новую программу, которая получила название "Свободный телефон" проведут в рамках реформы пенитенциарной системы.
Систему уже протестировали в Бориспольской колонии. Теперь, кроме звонков и общения по Skype с родными и друзьями, заключенные даже могут пожаловаться министерству на администрацию колонии.
Отмечается, что программное обеспечение интренет-терминалов предлагает широкий спектр услуг. Однако доступа к социальным сетям не будет. Все звонки или выход в интернет будут контролироваться и прослушиваться соответствующими службами.
Профинансирует проект украино-израильская компания, которая обещает доступные тарифы на услуги.
Ранее узники могли позвонить только четыре раза в год, предварительно подав заявку.
Теги: Украина, Интернет, заключенные
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