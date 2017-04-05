Создано "вечное" водоотталкивающее покрытие (ВИДЕО)

05.04.2017 11:00

Ученые из Университета Мичигана изобрели самовосстанавливающееся, водоотталкивающее покрытие, которое своими качествами в сотни раз превосходит показатели всех существующих сегодня аналогов, сообщает ЕНКИ.

Это гидрофобное, прочное вещество может позволить проводить гидроизоляцию транспортных средств, строительных конструкций, оборудования, одежды, кровельных материалов и бесчисленного множества иных поверхностей, для которых вода является разрушающим фактором. Также оно может снизить сопротивление корпусов судов, что сократит у них расход топлива.

Разработчики утверждают, что данное изобретение является настоящим прорывом в области покрытий, которое сможет дать толчок для развития иных технологий.

Инновационный продукт изготовлен из смеси материала, называемого фторированным полиуретановым эластомером и особой водоотталкивающей молекулы фторированного полиэдрального олигомерного силсесквиоксана, также известного, как F-POSS.

Вещество можно легко наносить на практически любую поверхность, и оно имеет на вид и ощупь резиновую текстуру.

Если это покрытие повреждается, то спустя небольшой промежуток времени, оно само собой физически затягивается, как бы «залечивая рану». Его самовосстанавливающиеся свойства срабатывают даже при значительных царапинах, истирании, от воздействия сдавливания, огня, химических веществ, лазера и ультразвука.

По оценкам разработчиков, данное покрытие начнет выпускаться серийно и поступит в продажу не позднее этого года.