КПВВ «Марьинка» получил техническую помощь от ООН

06.04.2017 10:30

На контрольном пункте пропуска «Марьинка» прошла торжественная передача технической помощи для сотрудников пограничной службы, сообщает сайт «Новости Донбасса».

Агентство ООН по делам беженцев установило дополнительные модули с компьютерной техникой и оснастило рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Здесь открылось 4 новых модуля на 20 мест.

Это позволит существенно увеличить количество контрольно-пропускных операций, направленных на оформление граждан, пересекающих линию разграничения в пешем порядке, уменьшить очереди и время ожидания пропуска.